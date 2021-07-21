https://news.day.az/society/1363411.html Минкультуры о работе над созданием Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана
Минкультуры о работе над созданием Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана
Проект концепции Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана и Музея Победы представлен руководству страны, сообщили в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
Было отмечено, что также минкультуры проводит работу по организации фонда мемориального комплекса и музея.
"В Музее независимости Азербайджана продолжается работа по сбору материалов, которые передают государственные структуры и приносят граждане", - добавили в ведомстве.
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