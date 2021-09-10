Стали известны подробности задержания главы азербайджанского сайта
Глава сайта Azadinfo.az Махир Хаттаб был задержан при получении взятки.
Об этом сказал в пятницу Trend адвокат Махира Хаттаба Мехман Мурадлы, передает Day.Az.
Адвокат отметил, что встретился с Махиром Хаттабом и поинтересовался данным фактом. Руководитель сайта признался, что был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, когда получал 2 тысячи манатов от бывшего председателя Бинагадинской районной организации ПЕА Рамиза Геюшова. В настоящее время Махира Хаттаба доставляют в Бинагадинский районный суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Адвокат также добавил, что если будет избрана эта мера пресечения, то будет подана апелляционная жалоба.
Напомним, что руководитель сайта Azadinfo.az Махир Алекперли (Хаттаб) был задержан вечером 9 сентября.
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