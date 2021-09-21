Будут ли допущены на рейс водители без ковид-паспортов?

"Согласно постановлению Кабинета Министров от 2021 июля 26 года № 229, сферы бизнеса и услуг, где требуется вакцинация против COVID-19 или сертификат иммунитета, включают грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе деятельность такси".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

Она отметила, по этой причине Государственная служба автомобильного транспорта предупреждает все компании-перевозчики исполнять требования постановления.

"Если с 1 октября будут выявлены водители, у которых нет иммунного сертификата и паспорта COVID-19, они не будут допущены к рейсу",- сказала она.