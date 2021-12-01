https://news.day.az/society/1410218.html В Баку столкнулись два автомобиля - ФОТО
В Баку столкнулись два автомобиля - ФОТО
В Наримановском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Зии Буниятова.
Водитель двигавшегося на высокой скорости автомобиля Hyundai потерял управление. В результате Hyundai врезался в автомобиль Toyota, который двигался в том же направлении. В результате аварии пострадал пассажир Hyundai.
На место происшествия были привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции.
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