В Баку столкнулись два автомобиля

В Наримановском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Зии Буниятова.

Водитель двигавшегося на высокой скорости автомобиля Hyundai потерял управление. В результате Hyundai врезался в автомобиль Toyota, который двигался в том же направлении. В результате аварии пострадал пассажир Hyundai.

На место происшествия были привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции.