Планирование городов и сел в Карабахе почти завершено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на выставке "Italian Design Day", посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития, проходящей в Университете АDА.

"На сегодня мы почти завершили работу по планированию населенных пунктов на освобожденных землях", - сказал Гулиев.

По его словам, перед Азербайджаном сегодня стоит большая задача - восстановить подвергшиеся полному разрушению населенные пункты.

Гулиев отметил, что на освобожденных территориях планируется построить новые модернизированные города и села, добавив, что итальянские партнеры сейчас помогают в восстановлении земель.