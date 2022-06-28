Пожар в школе в Баку потушен

Пожар в здании средней школы в поселке Сабунчу города Баку потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщили Day.Az во вторник в МЧС, несмотря на сильный ветер, а также то, что межэтажные покрытия в здании в некоторых местах состояли из деревянных конструкций, благодаря принятым пожарными экстренным и неотложным мерам распространение огня удалось предотвратить.

В результате пожара сгорели 700 кв. м крыши общей площадью около 1100 кв. м и две классные комнаты.