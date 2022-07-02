https://news.day.az/society/1475625.html В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Баладжары.
На улице Мамед Саида Ордубади автомобиль марки "Мерседес", управляемый Эльнуром Исламзаде, резко сманеврировал из-за выбежавшего на дорогу пешехода. При этом он столкнулся с автомобилем марки "Форд" на встречной полосе. В результате аварии пострадал один человек, находившийся в "Форде".
На территорию привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции и дорожно-патрульной службы. Объяснения водителей получены.
В связи с аварией назначена автотехническая экспертиза.
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