В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Баладжары.

На улице Мамед Саида Ордубади автомобиль марки "Мерседес", управляемый Эльнуром Исламзаде, резко сманеврировал из-за выбежавшего на дорогу пешехода. При этом он столкнулся с автомобилем марки "Форд" на встречной полосе. В результате аварии пострадал один человек, находившийся в "Форде".

На территорию привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции и дорожно-патрульной службы. Объяснения водителей получены.

В связи с аварией назначена автотехническая экспертиза.