Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, 35 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.