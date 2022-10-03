Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем - 25-28° тепла, в Баку ночью - 19-21° тепла, днем - 26-28° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 28-32° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 15-19° тепла.