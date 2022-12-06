https://news.day.az/society/1517144.html Пожар в общежитии в Сумгайыте
Пожар в общежитии в Сумгайыте
В Сумгайыте в общежитии вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Так, в квартире общей площадью 20 кв. м на втором этаже пятиэтажного дома в поселке Гаджи Зейналабдин сгорели одна кровать, один телевизор и один электронагреватель.
Квартира была защищена от огня.
Пожар потушен.
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