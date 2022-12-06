Пожар в общежитии в Сумгайыте

В Сумгайыте в общежитии вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Так, в квартире общей площадью 20 кв. м на втором этаже пятиэтажного дома в поселке Гаджи Зейналабдин сгорели одна кровать, один телевизор и один электронагреватель.

Квартира была защищена от огня.

Пожар потушен.