Открывается дорога Баку - Губа

К концу этого года завершатся восстановительные работы на дороге Баку - Губа.

Об этом Day.Az сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Отметим, что несколько дней назад депутат Вахид Ахмедов заявил, что первый этап реконструкции дороги Баку - Губа будет сдан в эксплуатацию 20 декабря.

По его словам, соответствующую информацию предоставил ему заместитель председателя агентства Аваз Годжаев. В ходе телефонного разговора зампредседателя сообщил ему, что работы идут с большой скоростью, шесть бригад работают круглосуточно, на сменной основе.