https://news.day.az/society/1519040.html Открывается дорога Баку - Губа - Сроки
Открывается дорога Баку - Губа - Сроки
К концу этого года завершатся восстановительные работы на дороге Баку - Губа.
Об этом Day.Az сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
Отметим, что несколько дней назад депутат Вахид Ахмедов заявил, что первый этап реконструкции дороги Баку - Губа будет сдан в эксплуатацию 20 декабря.
По его словам, соответствующую информацию предоставил ему заместитель председателя агентства Аваз Годжаев. В ходе телефонного разговора зампредседателя сообщил ему, что работы идут с большой скоростью, шесть бригад работают круглосуточно, на сменной основе.
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