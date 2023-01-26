У перекрестка проспекта 8 Ноября с улицей Хагани Рустамова (возле здания ASAN Xidmət Mərkəzi), нанесена новая дорожная разметка.

Как передает Day.Az, она запрещает водителям, следующим из центра Баку, разворот с последующим перестроением в сторону Белого города, это будет нарушением разметки 1.3 (сплошная линия), за которое выписывается штраф в размере 40 манатов.

Для того чтобы из центра попасть в Белый город, водители должны на перекрестке повернуть направо, в сторону моря (бульвара и парка военных трофеев), и там на круге развернутся в обратном направлении, к светофору.

Двигаясь так, как указано красными стрелками на представленном ниже фото, вы нарушите ПДД. Необходимо следовать направлениям, отмеченным зелеными стрелками.