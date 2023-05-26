В Гёйгёльском районе идет работа над ликвидацией последствий селя

В Гёйгёльском районе ликвидируются последствия селя.

Об этом сообщил Day.Az в пятницу заместитель главы Исполнительной власти Гёйгёльского района Арзу Годжаев.

По его словам, проблемы, возникшие на дороге из-за селя, были вчера устранены, движение восстановлено.

"На участках, пострадавших от селя, частично восстановлена подача газа, света. С сегодняшнего утра на этих территориях проводятся комплексные аварийно-восстановительные работы. Сель нанес наибольший ущерб селу Топалгасанлы. Инфраструктура, проложенная из села Топалхасанлы в другие села, также пострадала. Это села Керемли, Шахрияр, Зурнабад. Сегодня последствия ущерба, нанесенного газовым линиям и линиям электропередачи в этих селах, практически устранены. В настоящее время на территориях, пострадавших от селя, работают соответствующие структуры", - сказал он.

Годжаев также сказал, что два человека, попав в селевой поток, погибли.

"Трое пострадавших, получив медицинскую помощь, были отпущены домой", - отметил он.

Ранее мы делились видеокадрами событий.