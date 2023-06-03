Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), девять человек выздоровели.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, два пациента скончались.

В целом в стране выявлено 831 859 фактов заражения, из них 821 539 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 43 активных больных. Всего скончались 10 277 человек.