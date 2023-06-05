Обнаружены боеприпасы в Баку

На "горячую линию - 112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе мероприятий, проведенных на территории района совместно с сотрудниками правоохранительных органов, были обнаружены одна пригодная к боевому применению ручная граната Ф-1, 136 патронов калибра 5,45 мм.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.