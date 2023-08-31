Новоназначенный глава ИВ Губинского района Ильгар Махмудов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о назначении Ильгара Акиф оглу Махмудова главой Исполнительной власти Губинского района.

Как сообщает в четверг Day.Az, до этого назначения Ильгар Махмудов работал начальником отдела внутреннего контроля министерства науки и образования Азербайджана.

Кроме того, он некоторое время являлся директором Бакинского гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.