https://news.day.az/society/1598382.html Пожар в ресторане в Баку
Пожар в ресторане в Баку
В Насиминском районе столицы произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент был зафиксирован на объекте общей площадью 450 кв. м, функционирующем как ресторан и расположенном в подвале многоэтажного жилого дома.
Отмечается, что на площади 4 кв. м сгорела стекловолоконная облицовка навеса.
Остальная часть ресторана была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре