Пожар в ресторане в Баку

В Насиминском районе столицы произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент был зафиксирован на объекте общей площадью 450 кв. м, функционирующем как ресторан и расположенном в подвале многоэтажного жилого дома.

Отмечается, что на площади 4 кв. м сгорела стекловолоконная облицовка навеса.

Остальная часть ресторана была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.