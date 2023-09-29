Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана представил Day.Az информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Кероглу Рагимова, в обоих направлениях;

9. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов";

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

16. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

17. Проспект Бабека, в направлении центра;

18. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

19. Круг "20 Января";

20. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".