Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана представил Day.Az информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Кероглу Рагимова, в обоих направлениях;
9. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов";
10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
16. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
17. Проспект Бабека, в направлении центра;
18. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
19. Круг "20 Января";
20. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".
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