Нестабильная погода продолжится

Нестабильная , дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до полудня 5 октября.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что 6-7 октября в большинстве районов осадков в основном не будет. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.