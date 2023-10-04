https://news.day.az/society/1603554.html Нестабильная погода продолжится - ПРОГНОЗ
Нестабильная погода продолжится - ПРОГНОЗ
Нестабильная , дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до полудня 5 октября.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Было отмечено, что 6-7 октября в большинстве районов осадков в основном не будет. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре