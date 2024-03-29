Устанавлен порядок перемещения культурных ценностей в безопасные места во время вооруженного конфликта

Устанавливается порядок перемещения культурных ценностей в безопасные места во время вооруженного конфликта.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", которая была вынесена на обсуждение сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Законопроект предусматривает установление возможности использования транспортных средств, обозначенных отличительной эмблемой, при перемещении культурных ценностей в безопасные места во время вооруженного конфликта, расширение правовых оснований для отказа в экстрадиции, а также требования о предоставлении особого охранного или усиленного охранного статуса объектам национального культурного и природного наследия азербайджанского народа.

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