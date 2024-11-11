Откуда появился кит, обнаруженный на бакинском бульваре?

Буквально сегодня на побережье Каспийского моря, на территории бакинского бульвара, был обнаружен кит.

Как передает Day.Az, жители Баку стали свидетелями этого необычного события.

Всем стало интересно, откуда появился этот кит, ведь, как известно, в Каспийском море они не обитают.

Речь идет о впечатляющей гиперреалистичной инсталляции, созданной бельгийской арт-группой Captain Boomer. Коллектив изготовил точную модель мертвого кита, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам и повысить осведомленность общественности о разрушении природной среды.

Важно отметить, что группа Captain Boomer ранее проводила подобные проекты в различных уголках мира, часто в местах с высокой посещаемостью. В этих инсталляциях всегда присутствуют ученые, которые информируют прохожих о жизни китов и актуальных проблемах, с которыми они сталкиваются.