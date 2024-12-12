https://news.day.az/society/1714648.html Почему бакинское метро не справляется с потоком пассажиров? - ВИДЕО "Метро не может перевозить всех пассажиров. При существующих технических возможностях установить интервал менее 2 минут невозможно".
Почему бакинское метро не справляется с потоком пассажиров? - ВИДЕО
"Метро не может перевозить всех пассажиров. При существующих технических возможностях установить интервал менее 2 минут невозможно".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, разъясняя вопросы, связанные с увеличившейся нагрузкой на метро в последние дни.
Б. Мамедов подтвердил наличие задержек в метро и отметил, что число пассажиров продолжает расти.
Пассажиры же, несмотря на удобство метро как транспортного средства, заявляют, что в последнее время сталкиваются с трудностями при его использовании.
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