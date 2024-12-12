Почему бакинское метро не справляется с потоком пассажиров?

"Метро не может перевозить всех пассажиров. При существующих технических возможностях установить интервал менее 2 минут невозможно".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, разъясняя вопросы, связанные с увеличившейся нагрузкой на метро в последние дни.

Б. Мамедов подтвердил наличие задержек в метро и отметил, что число пассажиров продолжает расти.

Пассажиры же, несмотря на удобство метро как транспортного средства, заявляют, что в последнее время сталкиваются с трудностями при его использовании.