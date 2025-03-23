В Имишли утонул человек

В Имишли 82-летняя женщина погибла, утонув в водоканале.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, трагедия произошла с жительницей города Мастан Велиевой, 1943 года рождения. По предварительным данным, она случайно упала в канал R-2, который проходит неподалёку от её дома, и не смогла выбраться.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тело утонувшей было извлечено из воды и передано соответствующим службам.

По факту происшествия ведётся расследование.