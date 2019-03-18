ЕВРО-2020: Стало известно, кто будет судить матч Азербайджан-Хорватия
18 марта 2019 23:55 203
Определились арбитры матча отборочного этапа ЕВРО-2020 по футболу между сборными Хорватии и Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, главным судьей встречи назначен Георгий Кабаков, которому будут помогать лайнсмены Мартин Маргаритов и Диван Валков, а также четвертый рефери Никола Попов.
Бригада арбитров представляет Болгарию.Напомним, что матч Хорватия - Азербайджан состоится 21 марта на стадион "Максимир" в Загребе и начнется в 23:45 по бакинскому времени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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