Определились арбитры матча отборочного этапа ЕВРО-2020 по футболу между сборными Хорватии и Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, главным судьей встречи назначен Георгий Кабаков, которому будут помогать лайнсмены Мартин Маргаритов и Диван Валков, а также четвертый рефери Никола Попов.

Бригада арбитров представляет Болгарию.Напомним, что матч Хорватия - Азербайджан состоится 21 марта на стадион "Максимир" в Загребе и начнется в 23:45 по бакинскому времени.