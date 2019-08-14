https://news.day.az/sport/1147238.html Балотелли передумал уезжать в Бразилию и будет играть в Италии
Балотелли передумал уезжать в Бразилию и будет играть в Италии
Нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру "Брешии", вернувшейся в Серию А. Ранее говорилось, что Балотелли согласовал свой переход в бразильский "Фламенго", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио, Марио Балотелли в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с "Брешией". Согласно договору, Марио будет получать по 1 миллиону евро в год.
Ранее Марио Балотелли договорился с "Фламенго". 29-летний нападающий мог стать первым итальянцем в бразильском чемпионате. Но затем Марио передумал и решил продолжить карьеру в Италии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре