Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не оставил никаких шансов американцу Дастину Порье в поединке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг). Таким мнением с ТАСС поделился глава Чечни Рамзан Кадыров, присутствовавший на поединке, передает Day.Az.

В субботу Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC против Порье, победив американца удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

"Великолепная победа Хабиба, никаких шансов не оставил. Поздравляю его отца, Абдулманапа. Это великолепная победа и его заслуга", - сказал Кадыров.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.

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