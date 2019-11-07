8-9 ноября пройдет 17-й чемпионат и первенство Азербайджана по тамблингу, а также 5-й чемпионат и первенство страны по батутной гимнастике. Следующими участниками местных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана будут представители по тамблингу и батутной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Федерацию.

Вопреки практике соревнований, спортсмены по тамблингу и батутной гимнастике будут выступать в разных местах.

Соревнования по тамблингу пройдут восьмого ноября в Бакинской школе гимнастики, по батутной гимнастике - девятого ноября в Бакинском олимпийском спорткомплексе.

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