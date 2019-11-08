Руководители "Арсенала" намерены выставить на трансфер полузащитника Гранита Джаку. Об этом сообщают британские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на football24.ru.

Джака серьёзно побил горшки с фанами "канониров", за что был лишён звания капитана команды. Боссы лондонского клуба хотят расстаться с "токсичным" футболистом.

Добавим, что Джака, нахамивший болельщикам, отказался приносить извинения. Ожидается, что он сменит клубную прописку в январе 2020 года.

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