https://news.day.az/sport/1173923.html «Арсенал» хочет избавиться от Джаки
«Арсенал» хочет избавиться от Джаки
Руководители "Арсенала" намерены выставить на трансфер полузащитника Гранита Джаку. Об этом сообщают британские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на football24.ru.
Джака серьёзно побил горшки с фанами "канониров", за что был лишён звания капитана команды. Боссы лондонского клуба хотят расстаться с "токсичным" футболистом.
Добавим, что Джака, нахамивший болельщикам, отказался приносить извинения. Ожидается, что он сменит клубную прописку в январе 2020 года.
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