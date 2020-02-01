Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, стал игроком "Альмерии", сообщает пресс-служба испанской команды, передает Day.Az со ссылкой на championat.com. Подробности соглашения 24-летнего французского игрока с "Альмерией" не разглашаются.

Энцо Зидан является воспитанником мадридского "Реала", в молодёжных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из "Королевского клуба" полузащитник защищал цвета "Алавеса". Сезон-2019/2020 Энцо Зидан начинал в португальском "Авеше". Французский хавбек принял участие в 11 матчах за португальский клуб и забил 2 мяча.

"Альмерия" набрала 45 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Сегунды. Лидером соревнований на данный момент является "Кадис", набравший 48 очков в 25 матчах.