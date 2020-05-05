France Football назвал самые красивые голы в истории Лиги чемпионов

Известное спортивное издание France Football опубликовало рейтинг 50 самых красивых голов в истории Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, возглавил список гол Зинедина Зидана, который играл за испанский "Реал", в ворота немецкого "Байера" в финале Лиги чемпионов 2002 года. Француз забил на 45-й минуте матча ударом с лёта, находясь на линии штрафной площадки. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского гранда.

Второе место в рейтинге занял гол Мауро Брессана из итальянской "Фиорентины" в ворота "Барселоны" на групповой стадии турнира сезона 1999/00.

Замкнул тройку самых красивых голов по версии французского журнала мяч португальца Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18.