Месси обзавелся антикоронавирусными матрасами

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел для своей семьи несколько антикоронавирусных матрасов, сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Матрасы созданы для нейтрализации вирусов. Сообщается, что изделие, изготовленное в Испании, может нейтрализовать COVID-19 с вероятностью 99,84%. Инновационная система с помощью наночастиц, нанесенных на ткань матраса, позволяет уничтожить любой вирус максимум за четыре часа.

В зависимости от модели матраса, в нем есть и другие опции - например, система вибрационного и теплового массажа ступней, которая способствует спокойному сну.

Месси установил антикоронавирусные матрасы на все кровати в своем доме.