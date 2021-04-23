"Ювентус" определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье, сообщает Day.Az со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, приоритетной задачей на летнее трансферное окно туринцы считают подписание полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Сити" и "Арсенала".

Локателли защищает цвета "Сассуоло" с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его команда, набрав в 32 турах 49 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в € 35 млн, отмечает "Чемпионат".