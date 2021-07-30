Сегодня выступают три азербайджанских спортсмена

В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.

Как сообщает Day.Az, в восьмой день соревнований будет разыгран 21 комплект медалей.

Боксер Альфонсо Домингес постарается выиграть в 1/4 финала, чтобы обеспечить медаль.

Наша сборная по дзюдо должна воспользоваться своим последним шансом на медаль. Тяжеловесы Ушанги Кокаури и Ирина Киндзерская также имеют шансы на призовые места .

30 июля

06:00. Дзюдо, мужчины. +100 кг 1/16 финала. Кокаури Ушанги - Матсей Сарнацки (Польша)

06:00. Дзюдо, женщины. +78 кг 1/8 финала. Ирина Киндзерская

14:24. Бокс, мужчины. 81 кг 1/4 финала. Альфонсо Домингес-Байрам Малькан (Турция)