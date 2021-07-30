https://news.day.az/sport/1365901.html Сегодня выступают три азербайджанских спортсмена - Токио-2020
Сегодня выступают три азербайджанских спортсмена - Токио-2020
В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.
Как сообщает Day.Az, в восьмой день соревнований будет разыгран 21 комплект медалей.
Боксер Альфонсо Домингес постарается выиграть в 1/4 финала, чтобы обеспечить медаль.
Наша сборная по дзюдо должна воспользоваться своим последним шансом на медаль. Тяжеловесы Ушанги Кокаури и Ирина Киндзерская также имеют шансы на призовые места .
30 июля
06:00. Дзюдо, мужчины. +100 кг 1/16 финала. Кокаури Ушанги - Матсей Сарнацки (Польша)
06:00. Дзюдо, женщины. +78 кг 1/8 финала. Ирина Киндзерская
14:24. Бокс, мужчины. 81 кг 1/4 финала. Альфонсо Домингес-Байрам Малькан (Турция)
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