«Галатасарай» пробился в плей-офф Лиги Европы

Турецкий "Галатасарай" победил "Олимпик" из Марселя в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и УЕФА и обеспечил себе путевку в плей-офф турнира, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Матч на стадионе "Али Сами Йен" в Стамбуле закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

В составе стамбульского клуба отличились Александру Цикалдау (12-я минута), Софиан Фегули (64-я) и Райан Бабел (83-я), один мяч в свои ворота забил игрок гостей Дуже Чалета-Цар (30-я).

Таким образом, команда Фатиха Терима набрала 11 очков и досрочно вышла в плей-офф ЛЕ. "Галатасарай" занимает первое месте в группе E. Второе место у "Лацио" (8). Третье - у "Марселя" (4). Замыкает турнирную таблицу московский "Локомотив" с двумя баллами.