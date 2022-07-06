Ди Мария перешел в "Ювентус"

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария стал футболистом туринского "Ювентуса".

Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

С 1 июля 34-летний футболист находится в статусе свободного агента, так как его контракт с "Пари Сен-Жермен" истек.

В парижском клубе на счету Ди Марии 295 матчей, 93 мяча и 119 голевых передач.

Ранее полузащитник также выступал за такие клубы, как мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед", португальская "Бенфика", аргентинский "Росарио Сентраль".

За сборную Аргентины Ди Мария провел 122 матча и забил 25 мячей. Вместе со своей национальной командой футболист в прошлом году стал победителем Кубка Америки.

Вместе с "Реалом" Ди Мария выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2013/14.

Был признан футболистом года в Аргентине в 2014 году.