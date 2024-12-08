https://news.day.az/sport/1713630.html Азербайджанские гимнастки блестяще выступили на турнире в Сербии 5 декабря в сербском Нови-Саде стартовали соревнования по гимнастике "Мемориал Лазы Крстича и Марицы Дзелатович". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанские гимнастки завоевали две медали на этом престижном международном турнире.
Азербайджанские гимнастки блестяще выступили на турнире в Сербии
5 декабря в сербском Нови-Саде стартовали соревнования по гимнастике "Мемориал Лазы Крстича и Марицы Дзелатович".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанские гимнастки завоевали две медали на этом престижном международном турнире.
Одна из членов сборной, Назенин Теймурова, завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, а Альбина Алиева получила серебро.
Соревнования завершатся завтра.
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