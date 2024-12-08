Азербайджанские гимнастки блестяще выступили на турнире в Сербии

5 декабря в сербском Нови-Саде стартовали соревнования по гимнастике "Мемориал Лазы Крстича и Марицы Дзелатович".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанские гимнастки завоевали две медали на этом престижном международном турнире.

Одна из членов сборной, Назенин Теймурова, завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, а Альбина Алиева получила серебро.

Соревнования завершатся завтра.