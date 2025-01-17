"Карабах" в борьбе с сильным соперником
IFFHS опубликовала список лучших команд по месяцам 2024 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в течение года лучшими командами месяца были 12 различных команд.
Ни одной команде не удалось стать лучшей дважды. "Реал Мадрид" набрал больше всего очков за месяц. В декабре испанская команда набрала 81 очко.
В число тех, кто заслужил звание лучшего в мире, вошел и ФКСБ, которому 23 января в Баку предстоит встретиться с "Карабахом" в матче Лиги Европы. Румынская команда стала командой июля.
Январь - "Ювентус" - 39
Февраль - "Фейеноорд" - 56
Март - "Милан" - 56
Апрель - "Манчестер Сити" - 68
Май - "Аталанта" - 80
Июнь - "Интер" - 48
Июль - ФКСБ - 38
Август - "Спарта" - 48,5
Сентябрь - "Коринтианс" - 54
Октябрь - "Фиорентина" - 64
Ноябрь - "Атлетико" - 64
Декабрь - "Реал Мадрид" - 81
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