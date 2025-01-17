"Карабах" в борьбе с сильным соперником

IFFHS опубликовала список лучших команд по месяцам 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в течение года лучшими командами месяца были 12 различных команд.

Ни одной команде не удалось стать лучшей дважды. "Реал Мадрид" набрал больше всего очков за месяц. В декабре испанская команда набрала 81 очко.

В число тех, кто заслужил звание лучшего в мире, вошел и ФКСБ, которому 23 января в Баку предстоит встретиться с "Карабахом" в матче Лиги Европы. Румынская команда стала командой июля.

Январь - "Ювентус" - 39

Февраль - "Фейеноорд" - 56

Март - "Милан" - 56

Апрель - "Манчестер Сити" - 68

Май - "Аталанта" - 80

Июнь - "Интер" - 48

Июль - ФКСБ - 38

Август - "Спарта" - 48,5

Сентябрь - "Коринтианс" - 54

Октябрь - "Фиорентина" - 64

Ноябрь - "Атлетико" - 64

Декабрь - "Реал Мадрид" - 81