Франция открывает границы для туристов из стран Евросоюза и ряда других европейских государств.Об этом в пятницу, 12 июня, говорится в совместном заявлении МИД и МВД Франции, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В соответствии с представленными рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00.00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ", - сказано в документе.

Сообщается, что начиная с 15 июня, жители стран-членов ЕС, Андорры, Исландии, Монако, Норвегии Лихтенштейна, Швейцарии, Ватикана, Сен-Мартена, Сан-Марино смогут ездить во Францию безо всяких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Гражданам этих стран не нужно будет иметь при себе сертификат об отсутствии коронавируса, а также отправляться на 14-дневный карантин", - уточняют дипломаты.

При этом для жителей Испании и Великобритании, приехавших во Францию, ограничения сохранятся.