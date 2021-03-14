В британском The Telegraph опубликована обширная статья об Азербайджане

В британской газете The Telegraph опубликована обширная статья об Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, посетивший Азербайджан британский журналист Джеймс Стюарт поделился своими впечатлениями о нашей стране.

В статье под названием "Азербайджан - великолепная страна, которую вы никогда не намеревались посетить" автор рассказал о достопримечательностях нашей Родины, ее очаровательной природе и туристических возможностях.

Называя Баку "Дубаем Каспийского моря", журналист отмечает, что самое интересное государство на Кавказе - это Азербайджан, известный как "Страна огней". По его мнению, несмотря на то, что Грузия превратилась в один из центров для путешествий, Азербайджан является более привлекательным в этом плане.

Автор так рассказывает о своей поездке в Шеки: "После долгого путешествия человек может почувствовать усталость, но, увидев окружающий пейзаж, настроение меняется. Пустые территории за пределами столицы внезапно исчезают и превращаются в холмы, виноградные сады и поля".

В статье отмечается, что в 2019 году исторический центр Шеки был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, посидев в чайном саду старого караван-сарая, он увидел места, где когда-то купцы занимались куплей-продажей металла, керамики и шелка, затем он посетил Дворец Шекинских ханов и познакомился с шекинской кухней.

После этого, Джеймс Стюарт пишет о поездке в село Киш, отмечая красоту дорог этого села. Упомянув, что в селе Киш находится бюст известного норвежца Тура Хейердала, журналист сообщает, что путешественник, который организовал реставрацию местной церкви I века, очень популярен в Азербайджане: "Мне показали два скелета в церкви в Кише, и я видел, насколько они огромны".

Согласно публикации, после Шеки журналист вернулся в Баку, а потом посетил Губу. Он рассказывает о красоте села Хыналыг в Губе, которое, по его словам, напоминает места, описанные в Библии: " В этом селе, расположенном в одном из самых высоких мест Азербайджана, можно услышать шум реки, текущей по подножию горы". Он отмечает, что дорога на Хыналыг построена по современным стандартам. Автор также пишет о беседе с жителями Хыналыг, упоминая, что у них свой уклад жизни, рассказывает о том, что сельчане пригласили его на прогулку, где он смог полюбоваться красивыми пейзажами и издалека увидеть Шахдаг.

В статье указывается, что Джеймс Стюарт также посетил село Калайхудат, расположенное в горной части Губы, где местный житель, пригласивший его попить чай, рассказал интересные истории о Губинской крепости. Журналист отмечает, что эти районы планируется превратить в туристические уголки, и что будет построена прямая дорога от Хыналыга до центра зимнего отдыха в Габале.