https://news.day.az/tourism/1331802.html Бибиэйбат могут включить в туристический маршрут - репортаж Trend TV - ВИДЕО
Бибиэйбат могут включить в туристический маршрут - репортаж Trend TV - ВИДЕО
Бакинский поселок Бибиэйбат в будущем может быть включен в туристический маршрут.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, проводимые с прошлого года работы по реконструкции полностью изменили облик поселка. В том числе здесь обновлены дорожное покрытие, фасады домов, заменены линии коммуникаций и проведены многие другие работы.
Напомним, что работы по благоустройству и реконструкции ведутся и в других поселках Баку - Балаханы, Амирджане, Рамане и др.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре