https://news.day.az/tourism/1427443.html Барселона встречает туристов зимой - ФОТО
Барселона встречает туристов зимой - ФОТО
Испанская Барселона уже давно стала одним из самых желанных направлений среди туристов со всего мира в любое время года, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Дополнительных "очков" Барселоне добавляет климат - даже посреди зимы здесь довольно тепло, ведь средняя температура января-февраля в городе около +10 градусов.
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