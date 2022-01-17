Барселона встречает туристов зимой

Испанская Барселона уже давно стала одним из самых желанных направлений среди туристов со всего мира в любое время года, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Дополнительных "очков" Барселоне добавляет климат - даже посреди зимы здесь довольно тепло, ведь средняя температура января-февраля в городе около +10 градусов.