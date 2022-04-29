AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" открывает рейсы из Нахчывана в Гянджу и обратно, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Начиная с 6 мая полеты по направлению Нахчыван-Гянджа-Нахчыван будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.
Стоимость авиабилета составит 60 манатов в одну сторону, включающая багаж (до 23 кг) и ручную кладь (до 10 кг).
В ближайшие дни билеты по этому направлению будут доступны на сайте авиакомпании www.azal.az.
Приобрести авиабилеты на рейсы по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван можно также в офисах продаж AZAL в Баку, Нахчыване и Сумгайыте.
Отметим, что в связи с началом выполнения полетов из Нахчывана в Гянджу и обратно, с 6 мая по вторникам и пятницам будут дополнительные рейсы на маршруте Баку-Нахчыван-Баку.
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