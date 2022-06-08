Названы главные изменения правил въезда в Таиланд

С 1 июня появились новые правила въезда в Таиланд для иностранных туристов. Главное из них касается Thailand Pass - теперь он выдается быстрее. Об этом сообщила корреспондентка "Вестника АТОР", слетавшая на Пхукет, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, разрешение на въезд удалось получить через полтора часа после заполнения формы. Для оформления необходимо внести копию загранпаспорта, сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, а также медицинскую страховку с минимальным покрытием 10 тысяч долларов.

Отмечается, что для прохождения пограничного контроля путешественники также должны иметь при себе загранпаспорт и иммиграционную карточку, заполненную во время полета.