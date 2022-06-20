5 преимуществ больших самолетов, которые сделают путешествие комфортнее

Совсем недавно AZAL объявил, что в летний период рейсы в Стамбул и Дубай будут выполняться на более вместительных и комфортабельных самолетах Boeing 767 и Boeing 787 (Dreamliner). Казалось бы, что это может дать пассажиру, если лететь в эти относительно недалекие от Баку города чуть более двух часов.

Однако, мы провели небольшую аналитику и выяснили, что на одном и том же рейсе, оплачивая одну и ту же цену за авиабилет, можно выделить пять преимуществ, которые вы зацените.

1. Широкие кресла и больше пространства для ног

На это любят делать акцент и сами авиакомпании. Даже наш национальный лоукостер Buta Airways часто отмечает, что по сравнению с другими низкобюджетными авиаперевозчиками, в Embraer-ах Буты удобно разместиться и пассажиру высокого роста. Это и вправду так, ведь если вы летали другими европейскими лоукостерами (к примеру, WizzAir или Ryanair), то, наверняка, обратили внимание не только на кресло впереди сидящего пассажира, которое упиралось вам в колени, но и на спинку вашего кресла, что не откидывалось назад. В случае же с широкофюзеляжными самолетами, пассажиру при росте 190 см будет вполне комфортно и в эконом-классе.

2. Больше места в полках для ручной клади

Этот пункт особо актуален как раз на рейсах в такие города как Дубай и Стамбул, куда наши соотечественники частенько летят на шоппинг. Будем откровенны, несмотря на ограничение по ручной клади в 10 кг, не раз, наверняка, замечали, как пассажиры дополнительно проносят с собой большие сумки или рюкзаки, а впридачу еще пару пакетов из Duty Free. Если на маленьком Airbus A320 полки быстро займут вещи вашего соседа по креслу и вам придется половину ручной клади ставить под ноги, то на лайнере мечты - "Дримлайнере" - места хватит всем.

3. Персональная система развлечений

Речь идет об индивидуальных мониторах в кресле каждого пассажира. На больших лайнерах, как правило, такая опция присутствует. Можно смотреть любой фильм из коллекции, слушать любой жанр музыки в течение всего полета и регулярно проверять на интерактивной карте - сколько времени осталось лететь до пункта назначения. В маленьких самолетах в этом плане нет совершенно никакого выбора. И если вы не успели загрузить себе на телефон или планшет что-нибудь интересное поиграть/посмотреть, то из развлечений на борту - только маленький экран под потолком на котором, "по закону подлости", будут крутить фильм в самом неинтересном для вас жанре.

4. Больше бортпроводников - лучше обслуживание

В гражданской авиации есть определенный стандарт по количеству бортпроводников на каждом типе самолета. Как правило, на маленьких лайнерах для обеспечения процедур безопасности и обслуживания пассажиров назначаются 2-3 стюарда или стюардессы. Конечно, в их должностные обязанности в том числе входит удовлетворение запросов каждого пассажира, так как это один из ключевых факторов, влияющих на имидж авиакомпании. Но, тем не менее, если на борту окажутся капризные пассажиры и таковые с детьми, которые часто обращаются к бортпроводникам, то им чисто физически будет сложнее оперативно обслуживать всех остальных.

Широкофюзеляжные самолеты же обслуживают около 5-7 бортпроводников, соответственно, получить сервис более высокого класса будет быстрее.

5. Просторные санузлы

Может сложиться впечатление, что этот критерий ну уж совсем "высосан из пальца". Однако, как показывает практика, в том числе и наша собственная, большее число туалетов в самолете, и их просторность особенно актуальны для пассажиров с детьми. В туалете маленького самолета хоть и есть столики для переодевания малыша и смены подгузников, но они настолько неудобны и малы, что приходится делать это либо стоя, либо уже в самом кресле, создавая дискомфорт и соседям. В широкофюзеляжных самолетах санузлы просторнее и даже есть туалеты для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Заключение

Безусловно, каждый пассажир при планировании путешествия, в первую очередь, опирается на свой бюджет, немалую часть которого составляет стоимость авиабилета. Однако, по ряду направлений при вылете из Баку при прочих равных условиях и наличии выбора, безусловно, стоит обращать внимание и на тип самолета (обычно указывается на сайте при покупке авиабилета). И если есть возможность выбора, то мы бы посоветовали отдать предпочтение большим типам самолета, особенно пассажирам, путешествующим с семьей. А если речь идет о длительных перелетах, то описанные нами в этой статье преимущества применены абсолютно для всех.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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