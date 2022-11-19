Массовая отмена туров в эту страну

Новая-старая болезнь, пугавшая туризм ещё до ковида - лихорадка Эбола, может буквально "похоронить" туризм в одной стране, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Речь идёт об Уганде - после заявления о вспышке лихорадки Эбола в её суданском "подвиде", от которого нет вакцины - туристы массово отказываются ехать в эту страну.

Дело дошло до того, что президент Уганды Йовери Мусевени лично призвал иностранных туристов не отменять свои планы, настаивая на том, что болезнь находится под контролем. Однако ситуация и, правда, может отпугнуть туриста: случаи заболевания фиксируются с 20 сентября, с центрального района Мубенде случаи заболевания распространились по всей стране, в том числе в столицу Кампалу. На данный момент по всей стране зарегистрировано 55 смертей только официально.

Однако президент отказался "закрывать" страну, и более того, Мусевени заявил, что вспышка лихорадки Эбола ограничена шестью из 146 районов Уганды. "Мне сообщили, что некоторые туристы отменили свои визиты в Уганду, отложили бронирование отелей и некоторые международные конференции также были отменены. Я хотел бы заверить туристов, международное сообщество, организаторов конференций, что правительство Уганды приняло меры по борьбе со вспышкой лихорадки Эбола", - заявил он.

Карантин пока объявлен только в провинции Мубенде и соседней Кассанде, двух центральных районах, ставших очагом вспышки. Меры включают комендантский час от заката до рассвета, запрет на личные поездки и закрытие рынков, баров и церквей.

Справка: испуг туристов тем более можно понять, поскольку по официальной информации ВОЗ болезнь, вызванная вирусом Эбола, является тяжелой, часто смертельной болезнью людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем 50% людей, заразившихся лихорадкой Эбола, умирают. При этом вирус передается людям от диких животных и распространяется среди людей от человека к человеку. "Хозяевами" вируса Эбола являются фруктовые летучие мыши семейства Pteropodidae. Человек может заразиться, во-первых, непосредственно от животного "в результате тесного контакта с кровью, выделениями, органами или иными жидкостями организма инфицированных животных" - а это могут быть как мыши, так и обезьяны, антилопы и другая фауна. Во-вторых, согласно информации ВОЗ, "Эбола распространяется в результате передачи от человека к человеку при тесном контакте (через поврежденные кожные покровы или слизистую оболочку) с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), загрязненными такими жидкостями". При этом штамм, циркулирующий в Уганде, известен как суданский вирус Эбола, для которого в настоящее время нет вакцины.