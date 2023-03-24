https://news.day.az/tourism/1549321.html Воздушный шар с кричащими туристами едва не утонул в озере - ВИДЕО
Воздушный шар с кричащими туристами едва не утонул в озере - ВИДЕО
Туристы в китайской провинции Гуйчжоу арендовали воздушный шар для экскурсионной поездки, но едва не утонули в озере и попали на видео. Кадры крушения публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ролике видно, как ветер тащит упавший в воду воздушный шар с кричащими людьми, наполняя корзину водой. В это время гид пытается с помощью газовой горелки поднять летательное средство обратно в воздух. Инцидент закончился благополучно, спасатели вовремя прибыли и помогли туристам выбраться на сушу.
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