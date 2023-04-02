Куда надо поставить в номере отеля чемодан, чтобы обезопасить себя от грабителей?

В отелях, как правило, низкий уровень насильственных преступлений, но статистика воровства в гостиничных номерах выше: грабители проникают в гостиничные номера, чтобы украсть деньги, фотоаппараты и драгоценности отдыхающих. Чтобы обезопасить себя от них, надо поставить чемодан у двери своего номера, предупредила стюардесса по имени Элли в своем видеоролике в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как поделилась бортпроводница (@allycase1) в своем канале TikTok, безопасность в гостинице складывается из нескольких действий туриста. Во-первых, включить свет и провести самостоятельную проверку номера. Сюда входит осмотр ванной комнаты, штор, шкафов и других тайных мест, где бы мог затаиться злоумышленник. Во-вторых, задействовать чемодан. Когда путешественники впервые входят в гостиничный номер, рекомендуется ставить чемодан у двери, чтобы держать его открытым на случай, если им придется быстро убегать, обнаружив что-то неожиданное. Его необходимо "прислонить к двери, чтобы вас не заперли в комнате с грабителем на время проверки".

Ранее другая стюардесса по имени Нассим в беседе с Express сообщила о похожих методах проверки безопасности гостиничного номера. Она призналась, что не всегда чувствовала себя в безопасности, находясь в гостиничном номере. "Каждый раз, когда я добиралась до гостиничного номера, я использовала свой чемодан как подпорку, чтобы держать дверь отеля открытой. Затем заходила внутрь. Проверяла ванную, место под кроватью и столом, за занавесками, шкафы, чтобы убедиться, что там никого нет", - пояснила бортпроводница.

По ее словам, она бы никогда не вошла в комнату, не сделав привычного ритуала по безопасности. Учитывая то, что в некоторых отелях нет цепочек для дверей, "мы просто полагаемся на замок". Стюардесса объяснила, что есть еще один хороший прием, чтобы сразу отреагировать на то, что кто-то входит в гостиничный номер. "Я ставлю сумку или чемодан у двери. Если кто-нибудь откроет ее снаружи, сумка будет шуметь", - добавила эксперт по путешествиям. На самом деле это очень эффективный метод, который мгновенно предупредит отдыхающих, если кто-то попытается войти в номер.

Кроме того, сотрудница авиакомпании, за время работы наслушавшись самых разных страшилок, теперь даже не входит в лифт только с одним человеком, а также не нажимает свой номер этажа при виде других. Вероятно, девушке приходится часто подниматься по лестнице до своего этажа, поскольку в лифтах отелей, забитыми постояльцами, всегда кто-то ездит вверх и вниз.

Кроме того, она всегда следит за тем, чтобы никто не следовал за ней в номер, и, если чувствует себя небезопасно, ждет, пока потенциально опасный человек пройдет мимо. "Только после этого отправляйтесь в свой номер, особенно если вы один", - призвала она.

Девушка поделилась еще несколькими наблюдениями в вопросах отельной безопасности:

1. Табличка "Не беспокоить" может отпугнуть злоумышленников.

2. Ценные вещи и важные документы лучше хранить в сейфе.

3. Важно поддерживать имитацию жизни в номере, чтобы злоумышленники не пытались войти внутрь. "Я всегда оставляю телевизор включенным, так что кажется, что я все время нахожусь в комнате", - резюмировала бортпроводница.

Другая стюардесса по имени Дани поделилась на канале TikTok своим "незаменимым средством для путешествий". Член экипажа призналась, что "никогда бы не отправилась в путешествие без своего переносного замка". По ее словам, это устройство идеально подходит для одиноких путешественников при проживании в гостиничном номере без внутреннего замка. "Я останавливаюсь в отелях примерно три раза в неделю, и я не могу сказать вам, сколько раз кто-то пытался получить доступ к моей комнате. Я сплю намного лучше и чувствую себя намного безопаснее, когда у меня есть портативный замок", - поделилась она.