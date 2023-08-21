Секреты туристической привлекательности Азербайджана и новые проекты в туриндустрии

Азербайджан - Страна Огней - является родиной для множества захватывающих дух достопримечательностей, которые стоит увидеть. Каждый год сюда приезжают тысячи людей, чтобы получить уникальный опыт. Богатство природных и культурных достопримечательностей в стране делает ее прекрасным направлением для туризма.

После освобождения Карабахского региона перед туристической отраслью Азербайджана открываются широкие перспективы развития.

В интервью AZERNEWS генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид рассказал о развитии туризма в стране.

- Что делает Азербайджан привлекательным местом для туристов?

- Не секрет, что Азербайджан представляет собой исключительное сочетание восточной страны с западным мировоззрением. Независимо от того, ищете ли вы пешие походы по природе, омолаживающие оздоровительные процедуры на лучших курортах или наслаждаетесь отмеченным наградами вином и вкусной традиционной кухней, Азербайджану есть что предложить каждому. Азербайджан гордится сокровищницей богатого культурного наследия, которое включает в себя объекты, внесенные в список ЮНЕСКО, город-крепость Баку с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, Гобустанский государственный заповедник, исторический центр Шеки с Ханским дворцом. Помимо этих материальных сокровищ, есть и нематериальные жемчужины, такие как традиционные ремесла в Лахидже и келагаи в Басгале, а также яркие культурные обычаи, такие как чайная традиция. Множество этих достопримечательностей делает Азербайджан привлекательным местом для туристов, ищущих глубокий культурный опыт.

Со всеми современными удобствами и туристическими предложениями Азербайджан может обслуживать различные сегменты рынка, предлагая что-то особенное для каждого. Например, когда мы говорим о европейских туристах, внимание может быть сосредоточено на культурном наследии, включая материальные и нематериальные аспекты, наряду с изучением космополитического города Баку. Для туристов с Ближнего Востока, Индии и Пакистана Азербайджан позиционирует себя как место семейного отдыха с богатыми кулинарными традициями. Для туристов из СНГ Азербайджан обещает множество развлечений - семейную атмосферу, залитые солнцем пляжи, соблазнительную кухню, чарующие природные ландшафты и уникальные оздоровительные процедуры. Между тем, для некоторых рынков потрясающие горнолыжные курорты Азербайджана представляют собой привлекательный вариант для тех, кто ищет зимние виды спорта и горные приключения.

Мы также должны упомянуть человеческие ресурсы и традиции гостеприимства как центральную часть цепочки создания стоимости в туризме. Будучи ориентированной на людей отраслью, Азербайджан гордится своей квалифицированной рабочей силой, которая играет решающую роль в создании уникальных предложений для туристов. От культурного опыта и гастрономии до мероприятий на природе, оздоровительных и велнес-предложений, все создается местными жителями для удовлетворения потребностей туристов со всего мира.

- Можете ли вы описать какие-либо недавние события или изменения в индустрии туризма в Азербайджане?

- Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию туризма. Проведена многоплановая работа по обеспечению роста туризма, предприняты существенные шаги по увеличению доли доходов от туризма в экономике страны и ВВП. Как мы упоминали выше, существуют широкие возможности для превращения Азербайджана в туристическое направление. Сочетание истории и современности, богатой культуры, развитой туристической инфраструктуры, традиций, вкусной кухни, красивой природы и других важных факторов делают Азербайджан привлекательным местом для туристов.

В соответствии со стратегическим видением развития туризма в регионах Государственное агентство по туризму недавно провело обновление инфраструктуры на объектах наследия. Проведены реставрационные и консервационные работы на национальных достопримечательностях в Шекинском, Басгальском, Хыналыгском заповедниках и комплексе Дирибаба. Стоит отметить, что кандидатура села Хыналыг уже подана в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО для включения в престижный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, потенциально предоставляя ему официальный статус ЮНЕСКО.

Проведена большая работа по развитию регионального туризма. Например, Шамаха, объявленная туристической столицей тюркских государств в 2023 году, предлагает семейное направление с развлечениями на свежем воздухе, такими как Шамахинский сафари-парк, Шамахинская ферма альпака и крупнейшая астрофизическая обсерватория на Кавказе. Недавно в Шамахе состоялся первый в истории Фестиваль воздушных шаров, который в ближайшее время будет открыт для публики. Кроме того, в 2023 году продолжается разработка пешеходных маршрутов с добавлением в Исмаиллы, Товуз, Губа-Гусар-Габала, Гёйгёль, Шуша и Кяльбаджар-Лачин, что позволит посетителям познакомиться с чудесной природой Азербайджана. Еще одним новым дополнением стало место для парапланеризма в Бешбармаге, которое активно используется путешественниками с момента его открытия в 2022 году.

Возобновились корпорации с международными гостиничными сетями, и мы рады видеть, что в Азербайджане открывается больше всемирно признанных отелей. В декабре 2022 года в Баку был открыт отель Ritz-Carlton, известный своими удобствами высокого класса. Отель Ritz-Carlton, расположенный в самом сердце оживленной столицы, предлагает 190 просторных номеров и люксов, роскошные апартаменты и самый большой президентский люкс в городе. Сделанный на заказ клубный лаунж, спа-центр с двумя крытыми бассейнами, фитнес-центр и детская программа Ritz Kids, предназначенная для юных путешественников, являются одними из многих преимуществ этого отеля. В 2023 году мы ожидаем открытие других всемирно признанных отелей: Mövenpick Winter Park Baku и Mercure Baku, которые добавят очарования городу и предложат путешественникам более комфортные варианты размещения.

В то же время достигнут значительный прогресс в оценке и развитии туристического потенциала освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре, и в 2023 году планируется открыть новые отели в таких регионах, как Шуша и Агдам.

- Какие проблемы стоят перед туристической отраслью Азербайджана?

- Перезагрузка после пандемии COVID-19 представляет собой серьезную проблему для индустрии туризма. По мере того, как мы справляемся с последствиями пандемии и адаптируемся к меняющейся геополитической ситуации, мы также осознаем возможности, которые она открывает, включая появление новых рынков и приток туристов из разных стран. Например, большое количество туристов из России и многих других стран заново открывают для себя Азербайджан, демонстрируя потенциал для возобновления роста в туристическом секторе.

Создание более прочной репутации в сфере туризма требует совместных усилий с представителями отрасли, такими как ассоциации, авиакомпании, отели и другие партнеры. Совет по туризму Азербайджана ежегодно проводит ряд презентаций и встреч B2B для иностранных и местных партнеров с целью развития и развития партнерских отношений.

Чтобы выйти на новые рынки и привлечь разнообразных международных посетителей, жизненно важно улучшить связь за счет новых маршрутов полетов. Установив больше авиасообщений, Азербайджан сможет выйти на новые рынки и привлечь более разнообразный круг иностранных посетителей.

В связи с растущим количеством гостиниц и других туристических учреждений возникает потребность в большем числе квалифицированных работников для удовлетворения потребностей отрасли. Как известно, успех туризма во многом зависит от преданной и талантливой рабочей силы. В то же время COVID-19 выявил уязвимость отрасли, что побудило многих специалистов изучить возможности в других секторах. Во всем мире туристический сектор сталкивается с серьезной проблемой: нехватка передового персонала и менеджеров среднего звена. Одним из направлений нашей стратегии является воспитание нового поколения профессионалов в области туризма и устранение этого ограничения. Само собой разумеется, что образовательные учреждения играют решающую роль в этом смысле. Особое значение имеет развитие туризма. Это напрямую влияет на развитие туристических кадров в стране, подготовку кадров для гостиничного бизнеса, а также повышение качества обслуживания.

- Какие новые инициативы или проекты предпринимаются для повышения туристического потенциала Карабаха?

- После освобождения оккупированных земель были предприняты значительные усилия по изучению богатого туристического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура. Были подготовлены обширные исследования, концептуальные документы и проекты, чтобы проложить путь для развития туризма. Примечательно, что Суговушанский туристический комплекс, заложенный Президентом Ильхамом Алиевым в марте 2022 года, должен стать первой туристической инфраструктурой в регионе, и мы ожидаем, что он будет представлен публике в конце этого года. Кроме того, в ходе наших проверок было выявлено 14 туристско-рекреационных зон, которые были предложены соответствующим государственным органам для дальнейшего рассмотрения.

16 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг", что свидетельствует о приверженности правительства сохранению и популяризации культурного и природного наследия региона. Кроме того, мы усердно выполняем инфраструктурные проекты и ремонтные работы на объектах культурного наследия в Гадруте.

Примечательно, что организованные туристические визиты в Шушу успешно осуществляются через туристические агентства с марта, что укрепляет туристические перспективы в регионе.

В то время как Государственное агентство по туризму продолжает оценивать и концептуализировать туристический потенциал Карабахского региона, Управление по туризму Азербайджана гордится тем, что продвигает и продвигает наше направление на мировой арене посредством различных международных мероприятий, включая выставки, семинары, роуд-шоу и многое другое. Вместе мы неустанно работаем над тем, чтобы раскрыть огромные туристические возможности, ожидающие Карабаха и Восточного Зангезура.

- Какие шаги предпринимаются для обеспечения практики устойчивого туризма в Азербайджане?

- Правительство Азербайджана предпринимает решительные и успешные шаги по переходу нашей экономики на более диверсифицированную модель, и туризм играет важную роль в этом преобразовании. Мы должны понимать, что без твердой приверженности эффективным мерам мы не сможем добиться положительных изменений.

Уже сегодня более 20% путешественников принимают во внимание устойчивые методы при выборе направления и услуг. Устойчивое развитие - это не второстепенная мысль, а фундаментальная часть нашей стратегии роста и развития туризма. Это обязательство перед будущим. Такая приверженность является неотъемлемой частью нашей стратегии по преобразованию образа Азербайджана из страны, ориентированной на нефть и газ, в ответственное, устойчивое направление, которое ценит свои богатые материальные и нематериальные ресурсы.

Воплощая эту приверженность, наш бренд направлений "Взгляни по-новому" бросает вызов именно этому традиционному восприятию Азербайджана, приглашая мир увидеть нас как страну, приверженную устойчивому и ответственному развитию. Захватывающие впечатления, такие как походы, наблюдение за птицами, Slow Food Travel, туры по реконструированным объектам наследия и многие другие, поддерживают эту концепцию, уделяя особое внимание развитию альтернатив и более разнообразному образу нашего направления. Помимо всего этого опыта, Азербайджан является стартовым партнером проекта Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) "Основы устойчивого развития отелей". Проект направлен на то, чтобы обратиться к отелям и помочь им снизить воздействие на окружающую среду, выступая в качестве скоординированного набора основных действий, направленных на то, чтобы помочь отелям встать на путь устойчивого развития. Мы стремимся привлечь к этому проекту как можно больше гостиниц в Азербайджане, чтобы экологически безопасный туризм стал новой нормой.

Кроме того, хочу отметить, что развитие регионального туризма является приоритетной задачей Государственного агентства по туризму, и в настоящее время реализуется целый ряд проектов. Например, в рамках программы "Сельские гостевые дома" мы стремимся создать сеть размещения в сельской местности, обновив национальные стандарты и базовый уровень для реализации гранта на модернизацию гостевых домов.

Мы также рады работать над первой платформой внутреннего туризма "Mehman.az" для внутреннего рынка. Мы надеемся, что он будет работать успешно и принесет пользу как местной туриндустрии, так и местным туристам.

- Как Азербайджан планирует в будущем привлекать больше иностранных туристов?

- Стратегический подход Азербайджана к привлечению большего числа иностранных туристов подразумевает индивидуальную стратегию, укрепление сотрудничества с основными рынками и заинтересованными сторонами, а также повышение осведомленности о стране как о туристическом направлении.

Нашей конечной целью является повышение осведомленности и популяризации Азербайджана. Например, в 2022 году мы приняли участие в 18 международных выставках, организовали до 200 ознакомительных поездок для представителей СМИ и торговли, а наш общий глобальный охват СМИ составил 5,6 миллиарда человек. Кроме того, команда участвует в роуд-шоу, нетворкинг-ужинах и проводит различные презентации об Азербайджане как туристическом направлении. Эти мероприятия обычно ориентированы на определенные сегменты отрасли, такие как турагенты и туроператоры. Сотрудничество с отраслевыми ассоциациями предоставляет возможности для совместного проведения мероприятий и участия в совместных маркетинговых инициативах, что способствует дальнейшему продвижению Азербайджана как желаемого направления.

Кроме того, мы сосредоточены на разработке новых туристических продуктов и впечатлений, а также на развитии партнерских отношений с международными гостиничными сетями и авиакомпаниями. Например, недавние события включают в себя запуск новых прямых рейсов в Вену от AZAL Airlines и предстоящий прямой рейс в Дели от Indigo, среди многих других инициатив, отражающих наше стремление расширить доступность для путешественников из разных стран.