В крупнейшем аэропорту Германии отменены сотни рейсов

Около 300 рейсов отменено в аэропорту Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) из-за непогоды. Об этом сообщила управляющая компания Fraport.

"Из-за зимних погодных условий в настоящее время наблюдаются значительные задержки в работе и многочисленные отмены рейсов", - говорится в уведомлении, размещенном на сайте аэропорта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!