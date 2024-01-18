https://news.day.az/tourism/1630383.html В крупнейшем аэропорту Германии отменены сотни рейсов
В крупнейшем аэропорту Германии отменены сотни рейсов
Около 300 рейсов отменено в аэропорту Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) из-за непогоды. Об этом сообщила управляющая компания Fraport.
"Из-за зимних погодных условий в настоящее время наблюдаются значительные задержки в работе и многочисленные отмены рейсов", - говорится в уведомлении, размещенном на сайте аэропорта.
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