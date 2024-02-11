Европейцы побывали в Нью-Йорке и пожаловались на карманников

Британские туристы побывали в Нью-Йорке и пожаловались на карманников и запах мочи на главной площади города Таймс-сквер. Об этом пишет издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что приехавшие в США путешественники из Европы назвали эту достопримечательность ужасающей.

"Поскольку я остановилась недалеко от Таймс-сквер, я часто там бывала. Утром там меньше людей, но по вечерам очень многолюдно и ужасно. Люди ведут себя грубо, и еще там много продавцов автобусных туров, которые не принимают "нет" в качестве ответа", - возмутилась туристка по имени Лорна.

Еще один британец с ником Eiu80 посоветовал путешественникам избегать посещения этого места в выходные дни в декабре. "Люди не обращают внимания на то, куда они идут, они постоянно смотрят в свои телефоны и сталкиваются друг с другом", - отметил он.

Туристка с ником Cosmogirl29 предупредила, что на Таймс-сквер следует остерегаться карманников и держать кошельки, телефоны и сумки надежно застегнутыми.

"Это был ужасный опыт. Больше всего меня беспокоило то, что наша группа не чувствовала себя безопасно. Тротуары невыносимо пахли мочой и травкой. На улицах повсюду был разбросан мусор. Пьяные бездомные лежали посреди тротуаров, по которым приходилось идти. Очень тревожное и угнетающее место", - написал другой посетивший популярную американскую достопримечательность путешественник, которого цитирует британский таблоид Daily Star.

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